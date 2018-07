“I Never dreamed” foi gravada há 55 anos, por David Bowie, e foi recusada pela produtora Decca, não chegando a ser lançada. Este tema foi encontrado pelo antigo baterista e manager na altura, David Hadfield, dentro de um cesto de pão.

David Hadfield estava a preparar-se para mudar de casa, quando, durante as arrumações, encontrou um velho cesto de pão. Lá dentro, estava uma bobine que continha a primeira gravação de David Bowie, quando este tinha apenas 16 anos, ainda usava o seu nome de batismo – David Jones – e sonhava ser saxofonista. De acordo com o The Guardian, esta música foi gravada com a sua primeira banda, The Konroads, no estúdio RG Jones, no sul de Londres.

Nós decidimos que iríamos gravar alguns instrumentais de guitarra e uma música original. Eu escolhi "I Never Dreamed" porque era a mais forte, as outras duas eram um pouco fracas. Eu também decidi que David era a melhor pessoa para cantar e dar a interpretação correta. Foi assim que esta se tornou a primeira gravação de David Jones, cantada há 55 anos", disse David Hadfield.

A bobine irá a leilão, no próximo mês de setembro.