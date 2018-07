O novo episódio da vida de Neymar tem feito correr tinta por toda a imprensa internacional. O pai do extremo brasileiro foi o único progenitor dos jogadores a ficar no hotel da seleção brasileira e, ao que tudo indica, organizou uma festa privada durante o Mundial.

Questionado pela publicação canarinha sobre estes factos, o empresário 'agrediu verbalmente' a pessoa que o interpelava, rejeitando o contacto jornalístico e sendo mesmo insultuoso.

"Não te dei o meu número, não te conheço, não sei quem és. Não tens o direito de ligar-me. Eu não dei nenhuma festa, está claro? Quero saber quem é o mentiroso", começou por referir, sendo depois questionado sobre a alegada festa e tornando-se ainda mais agressivo.

“A festa fi-la com a tua mãe. Estava ali com a tua mãe. Fiz a festa com a tua mãe. Estou a responder-te, estava com a tua mãe, o teu pai, quem quiseres”, acrescentou.