Um homem abriu fogo numa avenida em Toronto, Canadá, no final da tarde de ontem, matando uma mulher e ferindo outras 13 pessoas, com uma em estado crítico.

Com a chegada da polícia ao local, deu-se uma breve troca de tiros, com o homem a ser abatido pelas autoridades. As motivações do ataque ainda são desconhecidas pelas autoridades.

Algumas das vítimas foram tratadas no local, enquanto as restantes, principalmente a que ficou em estado crítico, foram transportadas para o hospital.

O presidente da cidade, John Tory, já condenou na rede social Twitter o ataque, elogiando a rápida atuação das autoridades.

Ainda que a violência armada seja muito menor no Canadá do que nos Estados Unidos, a cidade tem presenciado o aumento dos tiroteios. Neste sentido, o presidente tem encetado esforços para aumentar o número de polícias em patrulha nas ruas da cidade.