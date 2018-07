Os trabalhadores portugueses estão a reformar-se cada vez mais tarde. A idade da reforma no privado subiu, no ano passado, para 64,2 anos, o valor mais alto dos últimos 17 anos.

Os dados foram revelados pelo Jornal de Negócios e indicam que, além da idade da reforma ter subido, as penalizações também registado um agravamento com o fator de sustentabilidade (que se soma a outros cortes) a atingir os 13,88%.

Ainda assim, também no final do ano passado, foram dados os primeiros passos no sentido do estabelecimento de regras mais favoráveis para quem tem carreiras realmente longas (de 48 anos ou de 46 anos, se tiver começado a trabalhar aos 14 anos).

A entrada em vigor destas novas regras e a atribuição das pensões acabaram, contudo, por demorar mais do que o previsto. A Provedora de Justiça acabou, por isso, por receber cerca de 200 queixas, que em alguns casos denunciavam “atrasos significativos”, diz o mesmo jornal.