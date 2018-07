De acordo com a BBC, uma menina de 10 anos morreu na passada quarta-feira na Somália, dois dias depois de ser submetida à mutilação genital feminina.

Ao que tudo indica, a criança terá perdido demasiado sangue depois do procedimento, o que conduziu à sua morte.

Contudo, o pai da menina, apesar da morte da filha, afirmou, em declarações ao Voice of America, que a prática faz parte da “cultura” do país e que as pessoas “estão contentes” com a mutilação genital feminina.

O diretor do hospital ‘Hanano’, na cidade de Dhusamareb, onde a criança foi assistida, revelou que nunca tinha visto ninguém que tivesse sido “mutilada daquela forma”. Abdirahman Omar Hassan revelou ainda que a menina tinha contraído tétano devido ao facto do equipamento utilizado não ter sido esterilizado.

A mutilação genital feminina é proibida na Somália, contudo não a criminaliza.

De acordo com os dados da Unicef, citados pela BBC, 98% das raparigas e mulheres na Somália foram submetidas à mutilação genital.