O Instituto do Mar e da Atmosfera alertou para o risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), esta segunda-feira, em todas as regiões de Portugal continental, Madeira e nas ilhas do Faial e Flores, nos Açores.

Nestas regiões o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) desaconselha a exposição de crianças ao sol e recomenda o uso de chapéu, protetor solar, óculos de sol com filtro UV, roupa fresca e guarda-sol.

Em risco elevado estão apenas as ilhas de S. Miguel e Terceira, nos Açores.

Ainda assim, o IPMA prevê uma descida da temperatura máxima no continente, sobretudo no litoral da região Norte e no interior Centro e Sul.

As temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 13ºC (Guarda) e os 18ºC (Faro). Para as máximas espera-se uma oscilação entre os 22ºC (Viana do Castelo) e os 32ºC (Beja).