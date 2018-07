A seleção nacional de futebol sub-19 bateu a congénere da Finlândia por 3-0, na última jornada do grupo A do Campeonato da Europa da categoria, e terminou em segundo, um ponto atrás da Itália (empatou 1-1 com a Noruega). Este desfecho permitiu à equipa lusa apurar-se para as meias-finais do Europeu e ainda para o Mundial de sub-20 do próximo ano.

João Filipe foi a grande figura do encontro. O médio do Benfica inaugurou o marcador aos 20 minutos, num livre direto irrepreensível, e fez as assistências para os golos de José Gomes (34') e Mesaque Dju (90'+4'), que garantiram o apuramento a Portugal.

O conjunto orientado por Hélio Sousa fica agora à espera da última jornada do grupo B, que se disputa esta segunda-feira (Inglaterra-França e Ucrânia-Turquia). O vencedor deste grupo será o adversário de Portugal nas meias-finais - só a Turquia já está fora da corrida.