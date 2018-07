Amanhã, pela primeira vez, vai aterrar em Portugal, um Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo.

A estreia está marcada para amanhã às 17 horas no aeroporto de Beja, que está a ser usado para estacionamento e manutenção de aeronaves.

O aeroporto na capital de distrito do baixo Alentejo é o único em Portugal que tem uma pista com área suficiente que permite a aterragem do avião.

A aeronave, operada pela companhia aérea portuguesa Hi Fly, fica estacionado em Beja até esta quinta-feira. Tem dois andares e capacidade para 471 passageiros distribuídos por três classes. Em primeira classe há espaço para 12 lugares a que se somam 311 lugares em classe económica. Já no piso superior, existem 60 lugares de classe executiva e outros 88 de económica. Mas quando o avião fica configurado para transportar passageiros apenas em classe económica, o número de lugares disponíveis sobe para 800.

O avião foi comprado à Singapore Airlines que o usou nos últimos dez anos.Desta forma, a Hi Fly passa a ser a quarta companhia europeia, depois da Lufthansa, Air France e British Arways, a ter um A380 na sua frota.

Em Portugal, é a primeira companhia áerea a ter um gigante dos ares que vai ser operado em regime de ‘wet lease’ , ou seja, a companhia disponibiliza o avião, a tripulação e garante a manutenção e o seguro do avião. Em troca recebe das companhias operadoras o pagamento do aluguer de horas que usam o avião.

O A380 que vai aterrar hoje em Portugal esteve em Inglaterra, durante o fim de semana, no festival aéreo de Farnborough, onde exibiu uma nova pintura.

Governo quer atrair passageiros para Beja

O aeroporto de Beja foi inaugurado em 2011 e contiu com um investimento de 33 milhões de euros. No entanto, está praticamente sem atividade.

Nos primeiros três meses do ano, de acordo com o Expresso, o aeroporto recebeu apenas 29 passageiros, sendo que em fevereiro apenas um passageiro desembarcou naquele aeroporto. Isto num cenário em que o aeroporto de Lisboa está “esgotado com dificuldades de atribuição de slots”, avisou o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

A falta de ligação de transportes é uma das razões que tem levado as operadoras turísticas a evitar organizar viagens para Beja.

Para combater a falta de procura do aeroporto, o ministro Pedro Marques anunciou que o governo, em parceria com a ANA - Aeroportos de Portugal, vai lançar uma campanha para promover o aeroporto de Beja junto dos operadores turísticos, prevendo um aumento de fluxo de passageiro