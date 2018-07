As provas estão na rede social Snapchat. E para os que acreditam que hoje o turismo vive da capacidade de um país atrair celebridades, esta sexta-feira Lisboa fez o bingo. O membro mais novo do clã Kardashian, esteve entre nós. Kylie Jenner fez companhia ao namorado, Travis Scott, tendo sido abordada na rua por uma fã que logo partilhou a fotografia na sua conta de Instagram. Não demorou muito para que esta se tornasse viral na Internet.

Nessa noite, a empresária que, aos 20 anos, se tornou a mais rica das irmãs com um império de batons, esteve a assistir ao concerto do cantor de 26 anos no Super Bock Super Rock. O casal teve uma filha, Stormi, há cinco meses. E, segundo o site "The Hollywood Reporter", o rapper está a considerar pedir em casamento Kylie Jenner. "Ele tem orgulho nela e mal pode acreditar na forma como ela conseguiu ter tanto sucesso em tão pouco tempo", disse uma fonte à publicação.

"Ele acha o sucesso dela sensual, um verdadeiro afrodisíaco. E agora está a pensar em pedi-la em casamento o mais rápido possível. Ele ama a Kylie e quer casar-se", continuou a mesma fonte. Kylie Jenner e Travis Scott começaram a namorar há um ano, depois de ela terminar a relação amorosa que mantinha com outro rapper, Tyga.