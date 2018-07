Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas se têm sentido no mês de julho estão relacionadas com o posicionamento do anticiclone dos Açores, que está deslocado para oeste em relação ao que é normal para esta época do ano.

"Verifica-se que o valor médio da temperatura máxima do ar no período de 1 a 18 de julho apresenta um desvio em relação ao valor normal mensal de -1,6°C [graus Celsius], sendo até 18 de julho o valor mais baixo dos últimos 30 anos", segundo informação do IPMA.