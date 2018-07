Proença-a-Nova, Penamacor, Vila de Rei e Vila Velha de Rodão (Castelo Branco), de Marvão, Gavião e Nisa (Portalegre) e Abrantes e Mação (Santarém) são outros dos concelhos em risco “muito elevado” de incêndio este domingo.

Mais a norte, na Guarda, os concelhos de Mêda e Trancoso, estão igualmente em risco muito elevado.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou na sexta-feira para risco de incêndio muito elevado a máximo no distrito de Faro e em concelhos dos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Beja.

As previsões para os próximos dias indicam para temperaturas máximas entre os 30 e os 35 graus celsius no interior e entre os 24 e os 26 no litoral. Hoje e na segunda-feira prevê-se uma ligeira subida das temperaturas.