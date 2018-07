O trânsito na A12, perto do Pinhal Novo, no sentido Setúbal-Lisboa, foi cortado este sábado por causa do fumo intenso de um incêndio que dificultou a visibilidade.

De acordo com um oficial de operações da Autoridade Nacional de Protecção Civil, devido à reduzida visibilidade, algumas pessoas deverão ter-se assustado e iniciaram inversão de marcha, começando a guiar em contramão. Rapidamente, se multiplicaram imagens da situação nas redes sociais.

Segundo os bombeiros do Pinhal Novo, o alerta chegou por volta das 16h10, para um fogo junto a Lagoa da Palha, no Pinhal Novo.