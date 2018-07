O SOL sabe que Luís Figo vai avançar com candidatura à presidência do Sporting.

O semanário, junto de fonte próxima do antigo jogador, apurou que as negociações entre a Holdimo e Luís Figo contaram com o patrocínio do advogado João Afonso Fialho, da Sociedade Vieira de Almeida Advogados (VDA).

Leia aqui a notícia original do SOL.