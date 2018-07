O congresso extraordinário do Partido Popular espanhol elegeu este sábado, em Madrid, Pablo Casado, de 37 anos, para suceder a Mariano Rajoy na presidência do Partido Popular.

Pablo Casado foi o mais votado pelos 3.082 delegados ao congresso, de acordo com dados provisórios, citados pela imprensa espanhola, onde concorre contra Soraya Sáenz de Santamaría.

O novo líder do Partido Popular espanhol foi o candidato mais jovem à sucessão de Mariano Rajoy, e terá agora de preparar o partido para as eleições autárquicas e europeias a partir de maio de 2019, e ainda para as legislativas previstas para se realizarem em 2020.