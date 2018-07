Esta manhã, os Bombeiros Sapadores de Lisboa resgataram um jovem, com cerca de 20 anos de idade, das águas do Rio Tejo, depois de este ter, alegadamente, caído ao rio depois de sair da discoteca Lust in Rio em Lisboa, junto ao Cais do Sodré.

O alerta foi dado pelas 08h30, e foram encaminhados para o local 16 operacionais, acompanhados de quatro veículos.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores em declarações aos Notícias ao Minuto, o jovem foi transportado para o Hopsital de S.José, apenas por uma questão de precaução.