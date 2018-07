Um mês e dez dias depois do último jogo oficial nas competições nacionais, o futebol a valer está de volta esta semana. E com dois denominadores comuns: Mafra e Farense, os dois finalistas do Campeonato de Portugal, num encontro disputado no Estádio do Jamor a 10 de junho – que os mafrenses venceram (2-1). De volta à II Liga após dois anos de ausência, o conjunto de Mafra e o histórico clube algarvio serão dois dos seis emblemas que este sábado irão abrir as hostilidades para as competições profissionais em Portugal, na primeira eliminatória da Taça da Liga.

Até nova invenção, esta continuará a ser a mais jovem prova do calendário futebolístico nacional, passem os anos que passarem. Esta, de resto, será já a 12.ª edição da competição, que na última temporada conheceu apenas o quinto vencedor: o Sporting, após o triunfo nos penáltis sobre o Vitória de Setúbal. Uma reedição da primeira final de todas, embora com um desfecho diferente: em 2007/08, foi o Vitória de Carlos Carvalhal a sorrir nas grandes penalidades diante dos leões, com Eduardo, então ainda um jovem aspirante aos grandes palcos, a vestir a capa de herói setubalense, ao defender três das tentativas leoninas (o jogo terminou 0-0, com os sadinos a vencer por 3-2 após grandes penalidades).

nem pensar em desprezar a prova Naquele dia 22 de março de 2008, Sandro tornou-se o primeiro capitão de sempre a levantar o troféu referente à conquista da Taça da Liga em Portugal. Mais de 10 anos depois, o antigo médio é hoje o diretor-desportivo do Vitória sadino, depois de algumas épocas como técnico da formação, e obviamente não esquece a sensação de vencer a competição. “Tive essa emoção de poder ter ajudado a equipa a ganhar a primeira edição da Taça da Liga e foi uma sensação muito boa, de dever cumprido. O Vitória tinha uma equipa muito competente, muito unida, um grupo de trabalho muito bom. Essa época foi brilhante a todos os níveis: ficámos em sexto lugar no campeonato, fomos às meias-finais da Taça de Portugal e a essa final da Taça da Liga, que acabámos por ter a felicidade de vencer. Nessa caminhada, eliminámos o Benfica [1-1 na Luz e 2-1 em Setúbal] e vencemos o Sporting na fase de grupos e depois na final. Aliás, nessa época fizemos cinco jogos contra o Sporting e não perdemos nenhum! Só demonstra a qualidade que havia naquele plantel”, recorda Sandro ao i.

Então com 31 anos, Sandro era dos elementos mais experientes numa equipa onde pontificavam Eduardo, Janício, Auri, Robson, Elias, Cláudio Pitbull, Edinho ou Matheus, o goleador da prova (cinco golos em sete jogos) – curiosamente, estes dois últimos saíram a meio da temporada e já não alinharam na final frente aos leões. “Encarámos essa final como um jogo normal, mas com um bocadinho menos de responsabilidade: a responsabilidade era do Sporting, que era a equipa que toda a gente achava que ia ganhar. Sabíamos que era a primeira edição da prova e que se vencêssemos íamos fazer história, e isso galvanizou-nos”, lembra o antigo médio, que já tinha vencido a Taça de Portugal três anos antes (2-1 ao Benfica) e disputado ainda a final da edição seguinte (0-1 com o FC Porto): “Ganhar é o somatório de todo o esforço de uma época inteira, de muitos sacrifícios, e é o objetivo de toda a gente. E conseguir ganhar a um dos clubes ditos grandes, que em Portugal normalmente são quem ganha... Foi uma felicidade imensa, seja a primeira vez, a segunda ou a terceira. Ganhar é sempre o objetivo final.”

Ao nosso jornal, o antigo médio garante que o Vitória encarou a participação nessa Taça da Liga “como encara todas as competições em que participa: com seriedade, profissionalismo e o brio de querer ganhar”. “O nosso objetivo é sempre ganhar. Era a primeira edição, uma competição nova, que tem vindo a mudar bastante, e na altura é verdade que muitos clubes não a levaram a sério. Hoje creio que já não é bem assim. A maior parte das mudanças que tem sido implementada tem melhorado a prova, embora o formato cada vez mais favoreça as equipas grandes. Nós vencemos a primeira, o Benfica depois ganhou uns anos consecutivos mas entretanto já houve outras equipas a ganhar, como o Moreirense há dois anos com todo o mérito, o que demonstra a seriedade com que as equipas já olham para este troféu”, realça, abordando ainda o formato final-four: “Dá uma dimensão bastante agradável à competição.”

um lugar na europa é desejo antigo Apesar do já citado aparente desprezo a que alguns clubes votaram a Taça da Liga na sua fase inicial, no Vitória de Setúbal tal não aconteceu. Como foi percetível na hora da festa pela vitória nessa primeira final. “Curiosamente, não havia tanta gente como em 2004/05, quando vencemos a Taça de Portugal, porque o Vitória tem uma massa adepta muito exigente e entusiasta, que acompanha a equipa em larga escala. Além dos autocarros houve um comboio verde para o Algarve [a final decorreu no Estádio Algarve] e quando o nosso autocarro chegou a Setúbal muita gente ainda vinha a caminho. Mas foi muito boa mesmo assim, claro: fomos recebidos pela Câmara uma vez mais, estivemos no Largo do Bocage e foi mais um momento inesquecível”, diz Sandro, que enquanto jogador cumpriu um total de 324 jogos oficiais, apontando 11 golos... e que já nem sabe bem onde tem a medalha de vencedor que recebeu em 2008: “Acho que anda lá para casa. Eu prefiro as emoções e guardar as recordações. Ainda não estavam na moda as selfies (risos), mas guardo boas recordações.”

Esta época, para já, a sorte sorriu ao Vitória de Setúbal, que ficou isento de participar na segunda fase, garantindo assim a entrada direta na fase de grupos, onde já estavam garantidos os quatro primeiros classificados da última edição da I Liga. Por agora, o objetivo é “chegar o mais longe possível”. “Se isso significar poder lutar pela final-four, assim o faremos. Na fase de grupos tudo pode acontecer”, salienta o antigo internacional A cabo-verdiano (representou também as seleções jovens portuguesas).

No entender de Sandro, há ainda uma questão que poderia trazer mais prestígio e interesse à competição e que já vem a ser objeto de reivindicação dos clubes há alguns anos. “Garantir um lugar de acesso a uma competição europeia, neste caso à Liga Europa. Mas tudo caminha para um dia vir a acontecer: ainda há pouco tempo abordei o assunto com o Pedro Proença, presidente da Liga. Se vier a acontecer, tornará a prova ainda mais apetecível”, realça, lembrando também o aspeto financeiro: “É sempre de ter em conta, ainda mais para equipas de menor dimensão. Se pudermos somar, é sempre bem-vindo.”

Venha de lá então o futebol a sério: abençoada Taça da Liga!