Os EUA garantiram esta sexta-feira que não vão apoiar um referendo no leste da Ucrânia, uma sugestão de Putin a Trump, na cimeira em Helsínquia.

"O Governo [dos Estados Unidos] não está a considerar apoiar um referendo no leste da Ucrânia", disse Garrett Marquis, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, em declarações à agência Efe, e acrescentou ainda que "organizar um suposto referendo numa parte da Ucrânia que não está sob controlo do Governo [ucraniano] é algo que não teria legitimidade".

Recorde-se que, esta sexta-feira, o embaixador da Rússia em Washington, Aanatoly Antonov, havia revelado que Donald Trump e Vladimir Putin tinham discutido a possibilidade de um referendo no leste da Ucrânia como solução para o conflito.