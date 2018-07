Deflagrou, esta sexta-feira, um incêndio num edifício residencial, em Edmonton Green, no norte de Londres.

De acordo com o Mirror, o fogo terá começado no quarto andar do edifício, um dos três que existem na área, com 70 metros e 25 andares de altura.

Os bombeiros já estão no local e ainda não se sabe se estariam pessoas no apartamento no momento em que começou o incêndio.