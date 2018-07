Marcelo Rebelo de Sousa promulgou esta sexta-feira a lei que agrava as penas que estejam relacionadas com casos de violação da intimidade da vida privada na Internet, uma proposta do PS.

De acordo com a agência Lusa, o projeto, que havia sido aprovado a 26 de junho na Assembleia da República (AR) por unanimidade, agrava também algumas penas de crimes por violência doméstica, já que, muitas vezes, a divulgação abusiva de imagens, acontece no âmbito de relações, fazendo assim uma alteração em vários artigos do código penal.

Além deste diploma, o Presidente da República promulgou mais três decretos da AR.