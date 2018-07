O futebolista português José Fonte foi anunciado esta sexta-feira como o novo reforço do Lille.

O defesa-central, que passou metade da última época no Dalian Yifang, da Super Liga Chinesa, assinou contrato com o clube francês por duas temporadas.

"Estou muito orgulhoso de me juntar ao Lille (...) este é um novo desafio para mim, que espero que seja muito bem-sucedido. Já conheço o clube, especialmente através do meu compatriota Edgar Ié, que joga aqui. Sou um adepto da Ligue 1, que considero ser um campeonato de muito bom nível. Darei tudo para ajudar o clube", afirmou o futebolista português, em declarações ao site oficial do Lille.

Esta sexta-feira, dia em que foi anunciada a contratação do português, o Lille vai ter um encontro frente ao FC Porto, num jogo particular, no estádio do Algarve.