Donald Trump acusou, numa publicação feita no Twitter esta sexta-feira, a China, a União Europeia e “outros” de manipularem “as suas divisas” e debaixarem as suas taxas de juro, enquanto “os EUA estão a aumentar as taxas e o dólar está cada vez mais forte, de dia para dia”.

Este tweet veio na sequência da transmissão de uma entrevista de Trump, através do canal CNN, em que o líder norte-americano ameaçou impor taxas mais altas sobre as importações chinesas.

No tweet pode ler-se “A China, a EU e outros andam a manipular as suas divisas e a baixar as suas taxas de juro, enquanto os EUA estão a aumentar as taxas e o dólar está cada vez mais forte, de dia para dia – tirando-nos a nossa vantagem de competição no mercado. Como sempre, não é um jogo justo”.

China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day - taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field...