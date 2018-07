Foi divulgada esta sexta-feira as causas de morte de Tom Baty e Thomas Howard, dois jogadores da equipa de rugby do Durham City, que morreram em maio, num hospital de Colombo, Sri Lanka, após queixas de dificuldades respiratórias.

De acordo com a Sky News, as autoridades do Sri Lanka reveleram que Thomas Howard, 25 anos, morreu por envenenamento de heroína e Tom Baty, 26 anos, teve uma overdose.

Os dois atletas tinham saído à noite com a restante equipa e na manhã seguinte começaram a queixar-se da dificuldade em respirar. Segundo a Ski News, as autoridades informaram ainda que a heroína, que estava contaminada, foi vendida num bar de Colombo e que já estão a tentar deter os vendedores.