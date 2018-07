A nossa pele é muito mais do que o que cobre o nosso corpo. É o nosso maior órgão, regula a nossa temperatura corporal e armazena energia, mas, principalmente, exerce um papel protetor importante. A luz solar, o tabaco, o álcool e o stresse promovem a formação de radicais livres, que atacam a nossa pele. E o calor, o frio, a humidade e os poluentes também a afetam diretamente. O estado da nossa pele é determinado por fatores internos, tais como a predisposição genética ou o processo de envelhecimento normal. Não podemos protegê-la por completo de todas as influências, mas podemos ajudá-la nas suas funções, fazendo com que fique bonita .Trate a sua pele gentilmente e otimize a sua nutrição comendo frutas e legumes ricos em antioxidantes, gorduras saudáveis de peixes e sementes, uma dieta variada e equilibrada. Isso deve fornecer níveis ótimos de nutrientes que são cruciais para a pele radiante, incluindo betacaroteno, vitaminas C e E, zinco e selénio, para assim brilhar a partir de dentro.

Salada Dourada com Vinagrete de Açafrão-da-terra

Ingredientes

1 batata-doce de polpa alaranjada

1 beterraba

1 colher de sopa de ghee

1 mão-cheia de espinafres bebé

Morangos a gosto

1 colher de sopa de sementes de abóbora

Vinagrete de Açafrão-da-Terra

Sumo de 1 laranja

2 colheres de sopa de azeite extravirgem

Pitada de flor de sal

½ colher de chá de açafrão-da-terra

Flocos de piripíri a gosto

1 pedaço de gengibre

1 dente de alho esmagado

Misture todos os ingredientes num frasco, agite bem e deixe repousar até utilizar.

Método

Pré-aqueça o forno em temperatura alta (200 oC).

Abra 2 folhas quadradas de papel de alumínio numa bancada. Corte a batata e a beterraba ao meio no sentido do comprimento e coloque uma sobre cada folha de papel de alumínio. Coloque 1/2 colher (sopa) de ghee na parte cortada e tempere com sal. Junte as metades e embrulhe o papel de alumínio. Asse diretamente na grade do forno por 40 minutos ou até ficarem macias. Sirva, junte os espinafres frescos, os morangos e as sementes de abóbora. Tempere com o vinagrete. Dicas: pode optar por cozer a batata--doce e a beterraba se não tiver muito tempo.

Esta é uma excelente salada para fazer na véspera e levar para o escritório.