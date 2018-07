O deputado eleito pelo PS Paulo Trigo Pereira votou mais de uma dezena de vezes desalinhado com o partido na maratona de votações de quarta-feira, antes das férias da Assembleia da República. Principalmente, na questão da descentralização, peça mestre da reforma do líder socialista António Costa.

“Sinto um grande desconforto em relação a este processo da descentralização, pela forma como está a ser conduzido. Votei contra a lei de finanças locais, votei contra a criação da comissão independente, votei a favor da lei- quadro da descentralização. Só votei contra na especialidade o artigo 44 e frisei que o considero inconstitucional”, explicou ao i o parlamentar.

O desconsolo do deputado resulta da falta de tempo que o parlamento teve: “Não é razoável que o governo negoceie com o PSD, com a ANMP e a ANAFRE durante sete a oito meses uma lei finanças locais e nós tenhamos cerca de duas semanas para analisar o diploma final em COFMA [ Comissão de Orçamento e Finanças ]. Fui o coordenador da equipa técnica que preparou a lei de 2007 e ter cerca de duas semanas para apreciar uma lei desta complexidade é antes de mais menorizar o parlamento e cada um dos deputados. Isto causou-me bastante desconforto”.

Sobre o facto de votar tantas vezes desalinhado com o PS, Trigo Pereira diz apenas que segue a disciplina de voto em matérias de programa de governo.