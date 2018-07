Uma faca no coração. No coração da vítima, no coração do monstro, no coração do monstro que é vítima. Porque depois de “Les îles”, a curta-metragem que Yann Gonzalez trouxe à edição do ano passado do Curtas Vila do Conde, o monstro como grotesco deu lugar ao monstro um dia humano, vítima do ódio homofóbico para o qual poderá ser também metáfora. Como Anne (Vanessa Paradis) poderá ser monstro, um monstro de outro tipo. E entre a fantasia e o real, o thriller e a história de amor - como a morte, explícito, mais explicito do que o sexo, que se fica pelo erótico num filme que parte afinal da história de uma produtora de filmes porno gay francesa da década de 1970. Anne-Marie Tensi, que deu Anne Parèze (Vanessa Paradis) nesta segunda metragem de Yann Gonzalez, estreada no Curtas Vila do Conde depois de Cannes, ainda sem confirmação de estreia comercial em Portugal.

O ponto de partida para esta segunda longa-metragem foi a história de uma produtora de filmes porno da década de 1970, a inspiração para a personagem interpretada por Vanessa Paradis.

Soube desta produtora de filmes pornográficos da década de 1970 através de um dicionário de pornografia. Ela fez muitos filmes, filmes muito baratos, alguns hetero, mas a maior parte deles gay. Realizou alguns filmes também, e tinha uma relação com a sua montadora. A história dela inspirou-me, para lá dos factos de ser alcoólica, de ser conhecida por ser uma pessoa muito violenta, agressiva. Essa ideia de uma mulher a trabalhar, naquele tempo, numa indústria de homens interessou-me muito.

Uma espécie de dama de ferro. Qual era o verdadeiro nome dela?

Sim, algo do género. O nome dela era Anne-Marie Tensi. Comecei a procurar informação, porque ela morreu já no início da década de 90, e era mesmo uma figura do meio underground, não era conhecida. Tive a ajuda de um amigo especialista em pornografia gay e, graças a ele, pude conhecer alguns produtores, realizadores e atores daquele tempo, alguns dos quais tinham trabalhado com ela. Depois de ter reunido toda esta informação começou a parecer-me uma história demasiado sombria e violenta em termos de imagens. Precisava de um outro tipo de personagem: mais arrebatadora, mais glamorosa, então mantivemos a história da relação com a montadora, era muito importante para nós que o amor pudesse expressar-se por si através das imagens, do material dos filmes, mas de resto re-imaginámos completamente esta personagem.

Que atravessa todo o tipo de sentimentos. Essa dureza está lá mas é ao mesmo tempo frágil - e ela não tem problema nenhum em mostrá-lo.

Sim, é como uma criança ou uma adolescente. Não há filtros entre ela e as outras personagens. Talvez por causa do álcool mas, mesmo quando está sóbria, simplesmente mostra o que tem para mostrar, sem querer saber de quem está à volta. É disso que mais gosto nesta personagem. O facto de ser tão direta, nas suas ideias e nas suas paixões.

E se no início parece completamente alheada do que se está a passar, com as mortes que começam a suceder-se umas às outras, de um momento para o outro é ela a tomar a ação.

É completamente imprevisível. É o tipo de personagem que me interessa, da mesma maneira que gosto que sejam imprevisíveis os filmes, e este filme, que navega por diferentes paisagens.

E a Vanessa Paradis foi a escolha para o papel desde o início?

Não. Só depois de termos terminado a fase de escrita. Na verdade tínhamos pensado numa outra atriz que depois não quis fazer o filme, porque tinha um pouco de medo - muito medo - do projeto. Mas hoje penso que ainda bem, porque não era tão certa para o papel. E quando estávamos a começar o processo de casting dei com uma entrevista da Vanessa Paradis e de repente era completamente óbvio.

Uma das coisas que salta à vista neste elenco é o facto de serem todos lindíssimos - e bons atores também.

Fizemos casting com muitas pessoas. Não sei se são lindos ou não, tentei fazer com que ficassem, o que sei é que todos eles têm qualquer coisa de especial, realmente única. Isto é que era importante para mim. A beleza não como uma beleza clássica, um outro tipo de beleza. Uma beleza rebelde, de alguma forma. Andei com os meus diretores de casting em muitos clubes, na rua, fizemos castings tradicionais também. E acho que é meio-meio, metade deles são atores, outra metade são miúdos que descobrimos em discotecas, pessoas da cena queer… Queria que este filme funcionasse também como um documentário sobre estas figuras da noite, sobre estas pessoas queer, pessoas marginais, que para mim expressam realmente a alegria da festa, da noite, da liberdade. Era muito importante que o elenco incluísse algumas destas pessoas porque...

Porque são reais.

Sim, porque são reais.

Era fácil que este filme se transformasse num filme de época apenas. Mas é muito mais do que isso, até pela sua mistura de géneros. Do thriller emocional com uma história de homicídios em série, com todo o lado gore, ao erótico, com uma história de amor pelo meio.

Tenho um problema com a maior parte dos filmes que se ficam apenas pelo filme de época. Acho que se transformam muito facilmente numa coisa meramente académica com toda a preocupação com os detalhes históricos. O que eu queria era que o filme tivesse um toque daquele tempo mas que ao mesmo tempo fosse intemporal, que pudesse perder-se no tempo e no espaço. Este é mais um filme sobre a fantasia dos anos 70 do que sobre a realidade dos anos 70.

E esse foi um período realmente importante para a comunidade queer, em França e noutros países, porque são aqueles poucos entre a libertação e o início da epidemia da sida.

Antes do grande desastre. Só hoje estamos a sair do pesadelo que foi essa era. A sida continua a existir, continua a ser uma ameaça, mas já não mata da forma que matava nos anos 80, quando o diagnóstico era uma sentença de morte. Para mim este filme é também uma celebração de toda a liberdade desses anos de ouro. E aqui o assassino pode ser uma metáfora para a sida, que chegaria poucos anos depois. Ou para a violência contra os gays de hoje em dia.

Mas interessou-te também a história daquela mulher por ser deste período em particular?

É um período cujo cinema me fascina desde adolescente. Todos os filmes do Brian De Palma, do Dario Argento, todos aqueles grandes filmes do cinema italiano, europeu e americano. Havia tanta liberdade no cinema - no estilo, na narrativa - que sou um pouco nostálgico em relação a esse tempo. Mas não queria que este fosse um filme nostálgico, por isso o que tentei foi combinar o espírito dos anos 70 com algo de hoje, numa celebração da vida e da sexualidade.

Essas referências de que falas trouxeste-as também para este filme.

Para mim cada sequência tem o seu próprio tom, a sua própria lógica, e para mim o filme é como uma colagem de tons e atmosferas diferentes. E o que nos guia através destas diferentes paisagens cinematográficas é a personagem da Vanessa Paradis. O que adoro no Brian De Palma é a capacidade de construir uma narrativa a partir de géneros tão distintos, que junta de forma magistral. E gosto mesmo disso, sobretudo em filmes como o “Phantom of the Paradise” [1974] ou o “Carrie” [1976], filmes melodramáticos em que ao mesmo tempo ele consegue pôr algum humor, alguma fantasia, e é fascinante a forma como o faz.

Também “Un Couteau Dans Le Coeur” resulta de grande mistura de géneros. Mas, apesar de um filme sobre a indústria porno de uma época, o sexo é a parte menos gráfica aqui.

Não queria que houvesse uma barreira pornográfica entre o filme e a audiência, e não era isso que procurava. Para mim, o importante é o retrato desta mulher, no amor e no desespero, e a história destas mortes. Que são mais gráficas do que o sexo. Até o amor no filme é mais gráfico do que o sexo. Tudo é mais extremo do que o sexo. O que me interessa na indústria pornográfica, e que tentei retratar, é a forma como se divertem a fazer filmes. A amizade, entre eles. Para mim isso era o importante, não mostrar pilas ou penetrações.

Os filmes porno, os filmes dentro do filme, como é que os construíste?

Na altura havia muitos filmes feitos no campo, porque era mais barato, e ao mesmo tempo tinham algo de livre, de ingénuo. E quis recuperar esse lado ingénuo destes filmes, mas que fossem tão estúpidos quanto possível, ao mesmo tempo. Quis juntar a tragédia à estupidez, correr esse risco na narrativa. E queria que fossem tão bonitos quanto sem sentido, mas de uma forma muito sincera. Não queria troçar deles, mas aceitar, abraçar esse lado de… art brut.

E filmaste-os em película antes da rodagem. Ou seja: os filmes dentro do filme são realmente os filmes, em película, naquela sala de montagem.

Duas semanas antes do resto da rodagem, filmámos as cenas dos filmes porno em 16mm, revelámos, como se fazia há 40 anos, para que pudéssemos pô-los mesmo na máquina. É mesmo o filme dentro do filme. E foi tudo filmado em película, era mesmo importante para mim livrar-me do digital aqui, mesmo que a cópia final seja digital. Foi muito difícil tornar isto possível, porque já tudo se perdeu - as máquinas, as câmaras - mas conseguimos fazê-las reaparecer para as podermos usar aqui. Nesse sentido, este filme é um verdadeiro tributo ao cinema e aos filmes.

A personagem do assassino em série traz-nos um pouco à memória o monstro do início de “Les îles”, a curta-metragem que trouxeste a Vila do Conde no ano passado.

Há algo de muito grotesco no “Les îles” com esse monstro, que aqui é mais trágico. E sério. Uma das minhas grandes preocupações aqui foi fazer este monstro tão emocional e comovente como a personagem principal. Vejo-os como os dois personagens principais - e dois tipos de monstros.

Monstros, e vítimas.

Uma vítima do amor e uma vítima do ódio.