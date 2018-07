Chama-se “Bohemian Rhapsody”, o nome da mais icónica música da banda, e vai retratar a vida da banda inglesa Queen, desde o momento em que Freddy Mercury se torna o vocalista, até ao fim de uma das bandas mais icónicas e populares de sempre.

No trailer que tem a durança de três minutos e que já tem mais de 106 milhares visualizações, levanta-se o véu de uma história de persistência, perfeição e tensão. A composição da música "Bohemian Rhapsody", a dificuldade de entrar no mercado da música e o sucesso da banda são retradatas no filme que chega aos cinemas no Reino Unido a 24 de outubro.

Também a história pessoal do vocalista, assim como a sua luta contra a Sida, são retratadas no filme que tem como banda sonora os temas We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, entre outros grandes êxitos de Queen. O filme conta com os atores Bem Hardym, Joseph Mazzello, Lucy Boyton, Aiden Gillen, Tom Hollander e Mike Meyers e foi realizado por Derek Fletcher.