Ode ao chico-esperto

Os negócios de um país não podem continuar a ser liderados por pessoas que preferem o amiguismo à meritocracia

Caro leitor, não pense que é fácil ser um chico- -esperto. Acha mesmo que é de ânimo leve – como relata a “Visão” desta semana – que alguém desvia o dinheiro dos donativos de Pedrógão Grande que eram para habitações permanentes para os usar em habitações não permanentes que já estavam em ruínas antes dos incêndios?

Acha mesmo, dando outro exemplo, e já que falamos de incêndios, que é sem peso na consciência que o publicitário de António Costa – como muito bem relata o “Observador” – ganha um concurso público, alegadamente martelado, para fazer uma campanha contra os fogos?

Falando deste mesmo publicitário, acredito do fundo do coração, ironias à parte, que deve ser complicado movermos o nosso negócio pura e simplesmente em função das nossas ligações políticas. Mais difícil ainda deve ser vermos o nosso nome manchado nas páginas dos jornais, levantarmo-nos da cama, sorrirmos para o espelho e depois irmos fazer mais uma campanha para um instituto público, câmara municipal, empresa pública ou governo. Definitivamente, é preciso ter estômago.

Acredito que para um governante (seja num ministério, num instituto público ou numa autarquia) não seja fácil escolher uma agência de publicidade, ou saber sequer quais as agências que devia convidar para um determinado trabalho ou concurso. É normal: não conhecem a área, não conhecem as agências e é muito mais simples ligar para o tipo do partido que costuma tratar destas coisas.

Mas caramba, há várias formas do fazerem: vejam o portefólio criativo das agências, pesquisem o CV de quem as dirige, estudem o portefólio de marcas que trabalham (marcas privadas) e, talvez o mais importante, avaliem os prémios nacionais e internacionais que os seus trabalhos têm ganho nos últimos anos. Se seguirem estes critérios, podem perceber que há muitas agências que nunca trabalharam para o Estado, mas que são muito mais qualificadas do que uma grande parte das agências que vivem penduradas no Estado.

Portugal não pode continuar a viver do chico--espertismo. Os negócios de um país são algo sério e não podem ser liderados por pessoas que olham para o Estado como o seu ganha-pão. Não podem continuar a ser liderados por pessoas que preferem o amiguismo à meritocracia. Não podem continuar a ser liderados por pessoas que não são capazes de colocar a ética acima dos seus interesses pessoais.

Publicitário