CPLP. Um sinal de vitalidade num bloco de interesses

Pressionar Angola a candidatar-se à presidência da comunidade de países lusófonos no biénio 2020/2022 foi uma boa decisão baseada nos mesmos pressupostos errados que levaram às más decisões dos últimos anos

A CPLP ganhou credibilidade esta semana. Em sentido contrário aos interesses que em 2014 se ergueram para que a Guiné Equatorial fizesse parte da comunidade de países de língua oficial portuguesa, um conjunto de países pressionou Luanda a apresentar, à última hora, a sua candidatura à presidência rotativa no biénio 2020/2022 (em cima da mesa só estava a da Guiné Equatorial). Tirar o tapete às pretensões do ditador Teodoro Obiang, presidente da Guiné Equatorial há 39 anos, foi um sinal de vitalidade desta comunidade – sobretudo dos países que incentivaram a candidatura de Angola, como Portugal e o Brasil.

A decisão foi depois tomada por unanimidade – na cimeira que aconteceu em Cabo Verde, país que assume a presidência no presente biénio – e poderia muito bem ser, além de um sinal de vitalidade, um sinal de que a comunidade está a mudar. Mas não, foi uma boa decisão que teve na sua base os mesmos pressupostos errados que levaram às más decisões dos últimos anos.

E é fácil perceber isto. Perante as repetidas ameaças por parte de Angola – dando conta de que preferia relações privilegiadas com outros blocos, como a Commonwealth ou a organização de países francófonos –, este esforço de Portugal e Brasil foi em grande parte uma tentativa de envolver mais Luanda neste projeto. Mas duvido que se trate de um desejo puro e sincero de manter um dos nossos, e sim de uma decisão a pensar em dólares, como foi a que trouxe para junto de nós a Guiné Equatorial.

O lado bom desta decisão por interesse é que a alternativa seria entregar a presidência da CPLP a um país que não tem o português como língua oficial real e que não aboliu a pena de morte, algo que internacionalmente seria trágico e retiraria ainda mais credibilidade a uma comunidade que está mais frágil desde 2014, ano de entrada deste membro.

É preciso ser claro. Para que esta comunidade sobreviva e um dia possa vir a ter o relevo económico, político e social que lhe é devido, é preciso que deixem de ser tomadas decisões mediante os interesses dos que têm mais peso – porque foram esses interesses que permitiram a entrada da Guiné Equatorial em 2014.

E isso ficou patente na forma como o presidente daquele país reagiu à ultrapassagem de Luanda, abandonando a cimeira – já para não dizer que ficou claríssima a forma como Obiang lida com as decisões plurais.

Angola era o único dos países maiores que só tinha tido uma presidência e poderia, mesmo impulsionada por Lisboa e Brasília, ter recusado candidatar-se – seria um duro golpe, mas poderia.

A decisão do governo de João Lourenço (e diga-se que muito por causa do desfecho do caso de Manuel Vicente na justiça portuguesa) foi a de assumir um compromisso com os restantes países lusófonos. Mas que ninguém se iluda e pense que Luanda abandonou a ideia de se aproximar de outros blocos e arranjar alternativas à lusofonia; esse plano vai manter-se e esta presidência, só por si, não significa nada. O que pode ter peso daqui para a frente é a forma como esta comunidade vai gerir os interesses dos maiores (e Angola é um dos grandes). Até porque são esses interesses que podem mesmo matar a lusofonia.