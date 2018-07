A Assembleia da República chumbou, na quarta-feira, dois projetos de resolução – um do PCP e outro do Bloco de Esquerda – que recomendavam ao governo a abolição de portagens na Via do Infante. O Bloco e o PCP lamentam a decisão e lançam críticas ao PS, PSD e CDS.

O Bloco de Esquerda afirma que “o facto dos deputados destas forças políticas, eleitos pelo Algarve, votarem a favor (PS), ou se abstiverem (PSD e CDS), não altera o essencial – o projeto foi reprovado e as portagens continuam a manter-se no Algarve”. “Como sabem que as portagens não serão eliminadas, devido à posição dos seus partidos, procuram ficar bem na fotografia e voltar a enganar os algarvios. O que no fundo não passa de pura hipocrisia e de batota política!», pode ler-se numa nota lançada pelo partido.

Já o PCP acusa o PS de usar o “velho truque manhoso de colocar os seus quatro deputados eleitos pelo Algarve a votar a favor da proposta do PCP de abolição de portagens na Via do Infante e os restantes a votar contra, garantindo o chumbo dessa proposta, mas permitindo, ao mesmo tempo, que os deputados eleitos pelo Algarve se possam vangloriar na região de que são contra as portagens”.