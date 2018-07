Passaram duas semanas desde que a praia da Figueira da Foz foi palco do RFM Somnii, nos dias 6, 7 e 8 de julho. O recinto que é anualmente erguido no areal da Praia do Relógio já está praticamente desmontado, mas o lixo dos festivaleiros continua espalhado pela praia.

Um vídeo publicado nas redes sociais no dia 17, terça-feira, – data em que Pedro Silva, autor do vídeo, fez a gravação –, mostra os vários caixotes do lixo derrubados, assim como garrafas e copos de plástico espalhados. “Nem nunca tinha visto nem nunca tinha tido ouvido alguém queixar-se do lixo nestas dimensões”, disse Pedro Silva relembrando que “já passaram dez dias desde o evento”.

Para além de partilhar o vídeo, Pedro Silva enviou uma denúncia por email à Câmara Municipal da Figueira da Foz , à RFM, à Associação de Portuguesa do Ambiente (APA) e para à Autoridade Portuária, não tendo recebido qualquer resposta.

Da parte da Genius y Meios, promotora do evento e que faz parte do grupo Renascença – no qual se inclui a RFM, Luís Salgueiro disse ao i que a empresa “tomou hoje [ontem] conhecimento desta situação” e “de imediato”entrou em contacto com a Câmara Municipal “para saber o que se estava a passar”.

“O nosso protocolo é explícito naquilo que diz em relação à limpeza do recinto que é [da responsabilidade] da Câmara Municipal. Sabemos que ainda estão a decorrer desmontagens e que a limpeza é feita em simultâneo”, explica Salgueiro reforçando que a autarquia garantiu que “a empresa que foi contratada está no local”.

No entanto, segundo o relato de Pedro Silva fez ao i, ainda existem estruturas por levantar mas “um pouco mais a sul” da zona onde está o lixo. Na zona onde foi filmado o vídeo já não há qualquer estrutura por desmontar.

Contactada pelo i, a Câmara Municipal da Figueira da Foz garante que a limpeza do areal ainda se encontra em curso e reforça que o vídeo publicado na terça-feira não corresponde a essa data. “Este vídeo não foi feito hoje [ontem]”, afirma Nuno Matos, chefe de gabinete da presidência acrescentando que “querem fazê-lo passar por ontem mas foi feito no dia ou nos dias a seguir ao sunset”. “Ser for lá agora vai ver que as equipas de limpeza estão lá”, garante Matos.

Este é o sexto ano consecutivo que a Figueira da Foz recebe o sunset na praia do Relógio. “Obviamente que estes eventos têm custos de contexto”, nomeadamente a limpeza da praia, reforça Nuno Matos. “Estiveram ali 50 ou 60 mil pessoas, é normal que haja lixo”, acrescenta o chefe de gabinete da presidência.

“Também não gostámos de ver aquelas imagens mas temos noção que a situação está a ser resolvida neste caso, segundo o que nos foi dito por parte da Câmara Municipal”, acrescentou o diretor da Genius y Meios. Esta situação que consideram “um episódio esporádico e isolado” não coloca em risco a relação existente entre a promotora e a autarquia nem a continuidade do evento no local.