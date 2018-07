Dois homens ficaram gravemente feridos esta quinta-feira na sequência da queda de um andaime no Parque das Nações, em Lisboa.

A notícia, avançada pelo INEM, em declarações à agência Lusa, adianta ainda que os feridos, de 34 e 37 anos, foram transportados para o hospital de São José.

De acordo com a PSP, tratava-se de um “andaime suspenso, utilizado para pinturas no exterior do edifício" que terá "cedido de um dos lados”. Já foi enviado à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) um relatório do acidente e está prevista uma inspeção ao local, que de momento está isolado.

Segundo a Lusa, no local do acidente estiveram três viaturas e nove operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), a PSP, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma ambulância de emergência médica.