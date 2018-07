Esta terça-feira, uma criança foi diagnosticada com meningite meningocócica no concelho de Guimarães, adiantou o Departamento de Saúde Regional do Norte em comunicado.

De acordo com a mesma nota, o caso foi detetado na terça-feira, e sabe-se que a criança frequenta uma escola do concelho.

“A meningite meningocócica é uma doença bacteriana transmitida pessoa a pessoa por gotículas de saliva, como por exemplo, quando se tosse, espirra, dá beijos ou existe grande proximidade física. A bactéria causadora da doença, dada a sua fragilidade, não sobrevive fora do organismo humano", pode ler-se ainda na nota emitida pelo Departamento de Saúde Regional do Norte.

As entidades responsáveis já estão “a acompanhar a situação e a tomar as medidas preventivas necessárias, nomeadamente a quimioprofilaxia com antibiótico dos contactos íntimos identificados, de acordo com as normas técnicas da Direção-Geral de Saúde, com vista a prevenir a transmissão da doença.", refere a nota.