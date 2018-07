O presidente norte-americano deixou a sua opinião no Twitter, esta quinta-feira, relativamente à mais recente polémica que envolve a Google e a União Europeia. A Comissão Europeia entende que a empresa deve pagar uma multa no valor de 4,34 mil milhões de euros e Trump acha que a UE está a “aproveitar-se dos EUA”.

O líder dos EUA mostrou-se descontente com a multa aplicada à empresa americana por Bruxelas, devido à violação de regras de privacidade da UE.

“Eu disse-vos! A União Europeia multou uma das nossas melhores empresas. Eles realmente aproveitaram-se dos EUA, mas não por muito mais tempo!”, pode ler-se no tweet.

Em defesa, a Google alega que a União Europeia está a abusar da posição dominante deste sistema operativo para afastar todas as rivais do Android.

Bruxelas respondeu que nas aplicações essenciais os utilizadores não optam serviços de concorrentes. E há exemplos simples. Um deles tem a ver com o browser que é usado - apenas 1% descarrega um serviço da concorrência para navegar na internet.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!