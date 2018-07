Donald Trump anunciou esta quinta-feira que “está desejoso” por um segundo encontro com Vladmir Putin, de forma a começar a “aplicar” as decisões tomadas na cimeira com o líder russo, na passada segunda-feira.

"A cimeira com a Rússia foi um grande êxito, exceto para o verdadeiro inimigo do povo, os Media de Notícias Falsas. Estou desejoso [de realizar] o nosso segundo encontro para que possamos começar a aplicar algumas das muitas coisas discutidas", escreveu Trump no seu Twitter oficial.

O líder norte-americano revelou ainda alguns dos assuntos abordados: ciberataques, Ucrânia, luta contra o terrorismo, a segurança de Israel e a Coreia do Norte. E afirmou que “há muitas respostas a estes problemas, algumas fáceis e outras difíceis... mas todos podem ser resolvidos”.

Recorde-se que Donald Trump e Putin se encontraram em Helsínquia, na passada segunda-feira.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018