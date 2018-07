O espaço aéreo belga foi encerrado esta manhã, devido a uma avaria eletrónica na agência de controlo aéreo Belgocontrol. Este problema técnico já causou vários atrasos, desvios e cancelamentos de voos, avança a AFP.

O problema verificou-se a partir das 09h30 de hoje, mas ainda assim não está a afetar voos que sobrevoam o país.

De acordo com o porta-voz do aeroporto internacional da capital da Bélgica, em declarações à AFP, deviam ter aterrado hoje cerca de 40 aviões em Bruxelas, mas acabaram por ser desviados para países vizinhos do país.