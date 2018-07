Há petróleo em Anfield - longe vão os tempos em que era no Beato. Agora é o Liverpool que vai ditando as regras no que toca a bater recordes de transferências, pelo menos nos setores mais recuados. No mercado atual, valores na ordem dos 70 ou 80 milhões de euros já nem são assim tão incríveis, mas a verdade é que só os reds os têm apresentado em relação a contratações para a retaguarda - a que também não será alheio o facto de ter conseguido manter os três atacantes de topo que encantaram a Europa em 2017/18: Sadio Mané, Roberto Firmino e Mohamed Salah, um dos melhores jogadores do mundo na última época.

No último inverno, depois de vários meses de namoro, Jürgen Klopp conseguiu finalmente contratar Virgil van Dijk, que se tinha destacado no Southampton. Para os cofres dos Saints voaram 78,8 milhões de euros, o que fez do central holandês o mais caro defesa da História. Agora, o Liverpool prepara nova oferta milionária, desta feita para a Roma, precisamente o conjunto derrotado pelos reds nas meias-finais da última Liga dos Campeões: Alisson é o alvo.

De acordo com a imprensa italiana e britânica, os reds já terão apresentado uma proposta de 75 milhões de euros pelo guarda-redes brasileiro, titular do escrete no último Mundial. O valor irá ao encontro das pretensões do clube italiano e fará de Alisson o mais caro guarda-redes de sempre, suplantando a transferência de Buffon do Parma para a Juventus em 2001/02 - na altura, a Vecchia Signora desembolsou 52,88 milhões para assegurar os serviços daquele que viria a tornar-se um dos maiores guarda-redes da sua história (e do próprio futebol, diga--se).

Só por curiosidade refira-se que, para já, o segundo guardião mais caro de sempre saiu de Portugal: Ederson, que no último verão se transferiu do Benfica para o Manchester City a troco de 40 milhões de euros.

Pior Karius que Mignolet Segundo revela a publicação brasileira “Goal”, Alisson já terá mesmo interrompido as férias de que desfrutava na Sardenha, após a participação no Campeonato do Mundo, e viajado para Roma, onde foi concretizar a rescisão do vínculo com o clube italiano. É agora esperado em Liverpool neste sábado para realizar os indispensáveis exames médicos e rubricar um acordo com os reds, que há vários anos se debatem com a necessidade premente de contratar um guarda-redes de topo - desde a saída de Pepe Reina, no fim de 2012/13.

Daí para cá, foi o belga Simon Mignolet a assumir a titularidade durante a maior parte do tempo - de 2013/14 até meio da última temporada. Em janeiro, Jürgen Klopp relegou Mignolet (sempre muito criticado) pelo alemão Loris Karius, que havia estado em bom nível no Mainz, na Bundesliga, e estava há ano e meio na sombra do belga. E Karius foi dando conta do recado... até que chegou a final da Liga dos Campeões. Aí, o alemão borrou a pintura em larga escala, “oferecendo” dois golos ao Real Madrid - que venceu por 3-1.

Klopp já por diversas vezes garantiu manter confiança total no compatriota de 25 anos, mas a realidade não será bem assim. E é aí que entra Alisson, ele que até acreditava numa transferência... para o Real Madrid. O tema tem sido falado de forma recorrente nas últimas semanas, mas o clube merengue demorou muito a avançar com uma proposta para o brasileiro - e agora até parece estar mais próximo de tirar Courtois do Chelsea: ainda ontem, na apresentação do lateral direito Odriozola, Florentino Pérez prometeu reforçar o conjunto blanco com “magníficos jogadores”, aludindo obviamente à substituição de Cristiano Ronaldo, mas também à baliza. Devido a essa demora e aparente relutância em avançar para o guarda-redes da Roma, Alisson - irmão de Muriel, guarda-redes do Belenenses - optou por não esperar mais e aceitar a proposta do Liverpool.

E vão três bombas - ou quatro A concretizar-se, a contratação do guardião brasileiro, que na Roma só foi indiscutível na segunda época, depois de uma primeira na sombra do polaco Szczesny - entretanto transferido para a Juventus e agora visto como provável sucessor de Buffon -, é já a terceira grande investida do Liverpool neste mercado.

A maior foi feita por Naby Keita - um negócio já acertado há vários meses, mas só agora oficializado. Os reds pagaram 60 milhões de euros pelo médio da Guiné-Conacri, que brilhou no Salzburg, da Áustria, e no RB Leipzig, da Alemanha. Seguiu-se Fabinho, internacional brasileiro que chegou à Europa em 2012 por intermédio do Rio Ave (ou de Jorge Mendes...), mas que passou por Real Madrid e Monaco sem nunca representar os vila-condenses. Depois de cinco temporadas de alto nível em França, quatro das quais sob as ordens de Leonardo Jardim, o defesa/médio canarinho assinou pelos reds este verão: para o principado seguiram 50 milhões de euros (mais coisa, menos coisa, pois o Rio Ave ainda terá tido direito a uns pozinhos).

A estas contas pode juntar-se Shaqiri, não por números astronómicos - o Liverpool pagou “meros” 15 milhões de euros para o tirar do despromovido Stoke -, mas pela imensa qualidade do extremo suíço, que se destacou no Basileia e já passou entretanto por Bayern Munique e Inter de Milão.