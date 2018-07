O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chamou todos os partidos com assento parlamentar para várias audiências antes das férias. A versão oficial é a de que se tratam de encontros regulares entre o Chefe de Estado e as forças que compõem a Assembleia da República. Porém, o Presidente deve querer ouvir os partidos sobre a estabilidade política e as condições de aprovação do próximo Orçamento do Estado.

A próxima sessão legislativa é a última e coincide com três eleições: Europeias, Regionais da Madeira e Legislativas.

No dia 30 de Julho serão recebidos, o PAN, PEV, PCP e CDS. Os socialistas, o PSD e o Bloco de Esquerda reúnem-se com Marcelo Rebelo de Sousa a 31 de julho.