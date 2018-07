Segundo um estudo feito a pedido da Organização Mundial de Saúde (OMS), tomar os suplementos de ómega 3, presente no óleo de fígado de bacalhau, não faz diferença na redução de risco de morte ou doenças cardíacas.

O estudo feito pela Cochrane a nível mundial sobre as gorduras polinsaturadas revelou que o consumo de suplementos de ómega 3 não apresenta muitos benefícios para o utilizador. No entanto, a ingestão de pequenas quantidades desta é aconselhável.

“Existem três tipos de ácidos gordos da série ómega 3: o ácido alfa linolénico (ALA – C18:3) - naturalmente presente em alimentos de origem vegetal -, o ácido eicosapentaenoico (EPA – C20:5) - presente no pescado e óleos de peixe - e o ácido docosaexaenoico (DHA – C22:6) - presente no pescado e óleos de peixe”, explica o estudo. “Quando ingerimos ácidos gordos da série ómega 3 na forma de ALA este vai sofrer processos enzimáticos que o vão converter em EPA e DHA, mas esta conversão não se dá a 100% por isso devemos preferencialmente incluir fontes que já contenham EPA e DHA e não apenas fontes de ALA”, acrescenta

O estudo concluiu que tomar este tipo de suplementos não faz grande diferença para a saúde. Estes suplementos eram muito comuns nos anos 80 e 90, acreditando-se que protegiam as pessoas de doenças cardíacas. "Todos nós acreditámos nisso durante um longo período de tempo, mas nenhum dos testes posteriores mostrou esses resultados efetivamente", disse uma dos investigadores do estudo ao The Guardian.

"Podemos acreditar nestes novos resultados, que vão contra a crença popular de que os suplementos de ómega 3 protegem o coração. Apesar de termos muitos dados, não encontramos efeitos de proteção ", concluiu a investigadora.

Ómega 3 é uma gordura polinsaturada presente, principalmente, em peixes como o salmão ou o fígado do bacalhau e em nozes e sementes.