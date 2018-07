Há dias em que é preciso uma grande ginástica para tudo o que há para fazer. Mobilidade precisa-se. E a conectividade ajuda a ganhar aquele precioso tempo que muitas vezes é tirado pelo trânsito. Mas há também muitos dias em que é preciso sair da rotina. O Hyundai FlexMobility é a resposta.

No mercado automóvel, em que todas as marcas procuram diferenciar-se, nem sempre ter muitas opções ajuda os consumidores na hora da decisão. E na maioria das vezes são pormenores, como a inovação, flexibilidade e mobilidade oferecidas pela Hyundai, que fazem toda a diferença.

O novo Hyundai i20, um dos modelos da marca sul-coreana mais vendidos na última década, chegou a Portugal no início do verão. Para além de maior inteligência, segurança e conectividade, a gama tem disponível a solução Hyundai FlexMobility - Uma solução pensada para todos os dias do ano, uma vez que para além de um Hyundai i20, com tudo incluído por apenas 195 euros por mês, a marca disponibiliza também, durante 15 dias por ano, um SUV, um Hyundai Tucson. O ideal para aquelas alturas especiais, como as férias em família. O que acha desta ideia?

O Hyundai FlexMobility permite aliar a mobilidade tecnológica, eficiente e prática do i20 para o dia-a-dia à versatilidade e conveniência de um SUV para os dias especiais. Para aqueles dias em que é preciso mais espaço no interior ou na bagageira, tão desejado quando chega o verão e temos sacos de praia, lancheiras, toalhas, chapéus-de-sol, tudo e mais alguma coisa para transportar. Já para não falar naquele primo que decide juntar-se às férias no Alentejo... No dia antes da partida.

Com esta campanha, válida até ao final do mês de julho, já não precisa de ter a habilidade de um contorcionista para fazer com que tudo isto entre no carro: durante 15 dias por ano, para além de andar no novo Hyundai i20, com aquele cheirinho a novo e estofos impecáveis, pode conduzir um SUV Hyundai Tucson. Assim, já não precisa de se preocupar com os montes de areia nos bancos, os brinquedos de praia espalhados pela bagageira e os restos da bola de Berlim no apoio das portas no seu carro novinho em folha. Bem pensado, não é?

A campanha, válida até ao final do mês de julho, disponibiliza manutenção, danos próprios, pneus, assistência 24 horas e viatura de substituição.

Tudo a que tem direito

O Hyundai i20 foi desenvolvido e concebido na Europa e para a Europa e traz inovação e tecnologia. Além da relação preço/equipamento/qualidade, tem um design apelativo e uma segurança exemplar.

No Hyundai i20 destaque ainda para o sistema áudio com ecrã a cores de 7 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O reforço deste equipamento inclui maior conectividade e a possibilidade de colocar as aplicações do telemóvel ao serviço do condutor.

E há melhor do que preservar o carro novo e ainda ter direito a um SUV para aqueles dias inesquecíveis? Tem até dia 31 de julho para aderir à campanha e, na prática, ter o melhor dos dois mundos: o conforto de um carro novo com tudo o que precisa para o dia-a-dia e ainda a comodidade de um veículo de gama superior para os seus dias especiais. A Hyundai pensou em TUDO.