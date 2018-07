O filme “Variações” sobre o cantor António Variações estreia em 2019, data em que se celebra os 75 anos desde o nascimento do artista, e Conta com a realização de João Maia e Sérgio Praia como protagonista.

Sérgio Praia já revelou que andou durante mais de dez anos a preparar-se para entrar na pele do artista a que o filme pretende prestar homenagem.

"Se tivesse feito filme há dez anos não tinha densidade. Foi preciso este cansaço para hoje conseguir perceber melhor aquilo que ele viveu, a busca constante, o faz-não-faz. Este tempo foi bom para o meu trabalho", revelou à Lusa.

As filmagens vão passar pela aldeia minhota Fiscal, que viu nascer António “Variações” Ribeiro, e também por vários locais em Lisboa, como por exemplo a discoteca Trumps, onde o artista atuou pela primeira vez em 1981 com banda.

O elenco, para além de Sérgio Praia, é composto por nomes como Victoria Guerra, Lúcia Moniz, José Raposo e Filipe Duarte. O filme de João Maia retrata a vida do artista português, após o seu regresso de Amesterdão em 1977.

"Neste tipo de trabalho há o perigo de se ficar preso nesta busca pelas pessoas que o conheceram e chega a uma altura em que devemos fechar o capítulo, não falar com mais ninguém e focar-me naquilo que eu acho que é a grande pista para o António, que são as letras das músicas. É a isso que eu me agarro e é com isso que construo o António que estou a tentar passar às pessoas", confessa o protagonista à Lusa. "Farei o possível de ficar o mais próximo daquela alma", acrescenta.

Esta é a primeira longa-metragem do realizador João Maia.