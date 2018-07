“Os investigadores acreditam ter identificado os suspeitos do ataque com Novitchok através de câmaras de vigilância”, revelaram fontes ligadas à investigação à agência de notícias britânica, Press Association.

De acordo com as mesmas fontes, as imagens captadas em Salisbury, no Reino Unido, pelas câmaras de vigilância na zona do ataque contra os Skripal foram comparadas com “os documentos de pessoas” que entraram no Reino Unido na mesma altura em que ocorreu o ataque.

“Os investigadores têm a certeza de que os suspeitos são russos”, reiterou a mesma fonte.

Recorde-se que, a Rússia tem vindo a negar qualquer envolvimento nos ataques contra o ex-espião russo e contra a sua filha.