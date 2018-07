A Assembleia da República aprovou, esta quinta-feira, o projeto do PSD e do PAN que recomenda o acompanhamento de nutricionistas ou dietistas, nas instituições públicas que prestem serviços a idosos.

Esta medida tem com o objetivo, segundo os dois partidos, de garantir a “adequabilidade alimentar e nutricional, bem como a segurança e qualidade alimentar".

A partir de agora passa a ser obrigatório a presença de nutricionistas ou dietistas nas instituições sociais e solidárias que prestem cuidados à população de mais idade, como em lares e centros de dia, por exemplo.

"Sempre que possível, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o Ministério da Saúde estabeleçam protocolos de cooperação para eventual disponibilização de apoio técnico de nutricionistas/dietistas pertencentes aos quadros do Ministério da Saúde às instituições do setor social e solidário que prestam cuidados a idosos", pode ler-se no projeto aprovado.

Relembrar que os idosos portugueses foram considerados dos menos saudáveis da Europa, segundo um estudo divulgado pela Universidade de Coimbra.