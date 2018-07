Elsa Judas, ex-presidente da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, acusou o ex-presidente do clube de ter mentido sobre as insinuações de corrupção feitas nas redes sociais, esta terça-feira, chegando a dizer que tem "uma mente doentia". Em causa está uma alegada conversa entre Elsa Judas e Carlos Vieira sobre 10 mil euros.

“Ele está a mentir com todos os dentes que tem na boca”, disse a ex-presidente numa entrevista à CMtv. “Relativamente ao post, o Dr. Bruno de Carvalho foi um aldrabão. Mentiu em cada palavra. Foi um aldrabão”, reforçou.

Judas acrescentou ainda que não entende de onde vem os 10 mil euros com que o Bruno de Carvalho a acusou de corrupção. “Não sei onde é que foi buscar o número de 10 mil euros, é um número muito redondo. Será que alguém falou com ele em torno de alguma questão?” questionou, garantido que não entrou “em gabinete nenhum. É mentira”.

Sobre o convite para integrar a mesa de Assembleia Geral na lista de BdC, Elsa Judas voltou a desmentir o ex-presidente dizendo que tinha sido convidada por ele, ao contrário do que foi escrito pelo próprio nas redes sociais.