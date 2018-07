Esta quarta-feira ficou marcada pela polémica em torno da candidatura de Bruno de Carvalho às eleições, depois de Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, afirmar que não poderia aceitar a candidatura do ex-presidente do Sporting, uma vez que não foi informado da entrega da lista do mesmo através do seu advogado, Pedro Proença.

Bruno de Carvalho, em declarações à SIC Notícias, afirmou que “não existe uma figura de suspensão preventiva” e que não está “suspenso de sócio”, não tendo por isso “dúvida nenhuma” de que no dia 08 de setembro irá a votos para a presidência do clube leonino. O ex-presidente do clube verde e branco acrescentou ainda que “alguém da candidatura ligou e avisou os serviços” acerca da entrega dos documentos para a formalização da candidatura.

“O presidente da MAG foi a Alvalade e foi lá por coincidência falar aos jornalistas (…) por algum motivo estava ali a passear, pura e simplesmente fez as declarações e foi embora”, disse Bruno de Carvalho, acerca de Jaime Marta Soares.

Bruno de Carvalho acrescentou ainda que tudo isto “é uma vingança” uma vez que, durante os anos que esteve à frente do Sporting mexeu “com muitos interesses” pessoais.

“Nós vamos acabar por fazer essa entrega dos documentos, os sportinguistas querem saber as ideias para o futuro, querem continuar um processo, um caminho de progressão de um Sporting moderno e abrangente (…) em setembro vamos fazer mais uma festa da democracia do Sporting e os sportinguistas tomam a decisão que quiserem sem ser condicionados”, afirmou o ex-presidente leonino.

Bruno de Carvalho concluiu ainda afirmando que Jaime Marta Soares é “ex-presidente da MAG e não presidente”.