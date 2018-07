Jaime Marta Soares afirmou que foi tudo uma grande confusão e que não recusou a candidatura de Bruno de Carvalho, de acordo com o Diário de Notícias.

“Não, não. Eu não recusei lista alguma. Eu fui a Alvalade tratar de assuntos da MAG e quando ia a entrar vi que estavam lá jornalistas que me perguntaram se estava ali para receber a lista de Bruno de Carvalho. Eu disse que isso para mim era uma novidade, já que as listas só podem ser entregues ao presidente da Mesa e que eu não tinha sido avisado de qualquer entrega de candidatura", explicou o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, em declarações ao DN.

Marta Soares adiantou ainda que à saída de Alvalade voltou a ser questionado pelos jornalistas acerca da candidatura de Bruno de Carvalho: “ Eu respondi que receberia todas as listas que não estejam feridas de legalidade. E toda a gente já sabe que Bruno de Carvalho e Carlos Vieira estão suspensos da sua atividade de sócios, por isso se me vieram entregar listas onde eles figurem eu não as posso aceitar, porque não posso cometer uma ilegalidade”.

"Não recusei lista alguma, porque não me foi apresentada qualquer lista. Só informei que todas as listas com sócios sob alçada disciplinar e suspensão não serão aceites. Se a Comissão de Fiscalização me informar que são sócios plenos de direitos, então terei de os aceitar. Isto é claro como a água", esclareceu ao DN o presidente da MAG leonina.

Confrontado com as afirmações de Pedro Proença, advogado de Bruno de Carvalho, ao dizer que havia informado os serviços da entrega da candidatura, Marta Soares afirma que “é mentira” e vai mais longe, acrescentando que “existe um funcionamento institucional e legal que é preciso cumprir, o Sporting já não é do senhor Bruno de Carvalho”.

Depois de ser questionado se vai receber a lista, caso o ex-presidente do Sporting ou o seu mandatário pedirem uma hora, Jaime Marta Soares garante que para fazer uma avaliação tem sempre de “olhar para lista” e, para isso, recebe-la. Contudo, se a lista for “encabeçada por Bruno de Carvalho”, é “claro” que a terá de “rejeitar”.