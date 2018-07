A plataforma online de manuais usados Book in Loop anunciou que este ano tomou novas medidas para ajudar a poupar quem tem menos dinheiro, isto porque no ano passado quem mais poupou ao recorrer à plataforma foram as famílias de classe média-alta.

“No ano passado constatámos que 52% dos pais que nos compararam e venderam livros eram pessoas licenciadas ou com frequência do ensino superior, residentes no litoral, sobretudo no Porto e em Lisboa (…) ou seja, os quase dois milhões de euros que conseguimos poupar às famílias portuguesas estavam a beneficiar sobretudo as classes média-alta e alta. Não podia ser. Tínhamos de chegar às famílias a quem uma poupança de mais de 100 euros por filho em setembro faz mais falta”, disse João Parreira, líder da empresa, num comunicado enviado ao i.

De forma a chegar às famílias com rendimentos mais reduzidos, a Book in Loop, além do online, começou a aceitar que o processo também possa ser feito via telefone, o que, de acordo com a empresa, permite oportunidades a quem tem “menos competências digitais”. Além disto, nestes casos, há também “um acompanhamento especial nos pontos de recolha” e o envio dos manuais para casa é feito de forma gratuita.

A Book in Loop desenvolveu ainda parcerias com Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN) e com a Assistência Médica Internacional (AMI) para criar novas soluções para “públicos mais vulneráveis”.

A plataforma online anunciou ainda que, em 2019, vai também chegar ao mercado do ensino superior com o nome ‘UniLoop’.

Recorde-se que a entrega de livros pode ser feita em toda a rede dos supermercados Continente, papelarias Note e nos 600 quiosques da VASP, parceiros logísticos da empresa, até 10 de agosto.