O presidente da FIFA, Gianni Infantino, ficou deliciado com o Mundial da Rússia. O dirigente queria que este fosse o melhor campeonato do Mundo de sempre e, para o próprio, foi mesmo “o melhor mundial todos os tempos”. Uma das razões para isso foi a boa prestação da arbitragem e a implementação do VAR.

"Como disse o presidente da FIFA, o VAR não está a mudar o futebol, está a limpá-lo”, acrescentou o vice-secretário geral da instituição máxima do futebol, Zvonimir Boban.

A implementação do VAR no Mundial trouxe uma enorme discussão, mas até isso foi encarado como positivo pela FIFA. "É ótimo que tenha havido uma discussão tão generalizada. Só o entendimento completo das leis do jogo e os procedimentos do VAR já conferem credibilidade a essas discussões", completou Boban.

FIFA garantiu ainda “continuar os esforços” na luta da verdade desportiva e na luta da introdução das novas tecnologias no mundo do futebol.