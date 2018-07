O tribunal obrigou a estação britânica BBC a pagar uma indemnização de 210 mil libras (cerca de 235 mil euros) ao cantor Cliff Richard, depois de ter sido condenada num processo de violação de privacidade.

Em causa está o facto de, em 2014, a emissora ter noticiado que a polícia tinha realizado buscas à casa do artista no âmbito de uma investigação por abuso sexual de um menor. A BBC chegou mesmo a colocar um helicóptero por cima da casa de Cliff Richard, em Sunningdale, Berkshire, para transmitir em direto as buscas, enquanto o cantor estava em Portugal.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a sentença, lida esta quarta-feira, ditou que a BBC infringiu a privacidade do cantor de uma forma “séria e sensacionalista” e que terá de o indemnizar, decisão que acabou por levar Cliff Richard às lágrimas. À saída do tribunal, em Londres, e esperado por vários fãs que cantaram a sua música ‘Congratulations’, a estrela britânica, de 77 anos, que sempre negou as acusações de abuso sexual, falou aos jornalistas e mostrou-se surpreendido com a decisão: “Eu não acredito nisto. São notícias maravilhosas”.

A emissora pública não gostou da decisão do tribunal e, segundo o Daily Mail, a diretora de informação Fran Unswoth disse que a BBC está a pensar recorrer, alegando que esta é uma decisão “contra a liberdade de imprensa” e que sugere que “as investigações policiais, as buscas na casa de pessoas, não podem ser reportadas ou escrutinadas”.

De acordo com o juiz, o valor da indemnização imposto pelo tribunal deve-se ao “efeito geral” que todo o caso teve na vida de Cliff Richard. Outros impactos financeiros da notícia, como por exemplo o cancelamento de concertos, serão avaliados numa data posterior, podendo o valor da indemnização subir.

De acordo com uma notícia avançada pelo The Guardian, Cliff Richard vai receber 190 mil libras (cerca de 212 mil euros) por danos e mais 20.000 (cerca de 22 mil euros) por danos agravados – Recorde-se que a história foi nomeada para furo do ano (‘Scoop of The Year’) nos prémios Royal Television Society. 65% do valor será pago pela BBC e a polícia de South Yorkshire, responsável pelas buscas à casa do cantor, os restantes 35%.

De recordar que tudo teve início em agosto de 2014, quando a polícia inglesa procurou provas por um alegado crime de abuso sexual por parte do cantor, no ano de 1980, a um rapaz que teria 16 anos. Na altura, Cliff Richard estava de férias no Algarve e, face às buscas que estavam a ser realizadas e às informações qe já circulavam na Internet há meses sobre o seu alegado envolvimento num caso de abuso de menores, o cantor mostrou-se indignado com tudo o que se estava a passar e afirmou estar inocente.

Em 2016 foi decidido pela agência governamental Crown Prosecution Service que o cantor não iria enfrentar quaisquer acusações.