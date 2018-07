O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, declarou esta quarta-feira que não aceitou a candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do clube leonino.

Bruno de Carvalho, destituído em AG, já havia anunciado que era candidato à presidência do Sporting e hoje ia entregar os documentos que formalizavam a sua candidatura às eleições do clube leonino, marcadas para 8 de setembro. Contudo, Jaime Marta Soares recusou por “constituir uma ilegalidade”.

"Eu não controlo. Não interfiro no Conselho de Fiscalização. A seu tempo, tomarão a sua decisão. Só desejo que seja o mais rapidamente possível, que não se perca nem no espaço nem no tempo. A manter-se a suspensão de Bruno de Carvalho, o presidente da Mesa não pode cair numa ilegalidade, que era receber uma lista que está suspensa. Não o posso fazer", disse Marta Soares aos jornalistas.

Pedro Proença, advogado de Bruno de Carvalho, afirmou que “não compete ao Dr. Marta Soares decidir se aceita ou não esta candidatura”, acrescentado ainda que o presidente da MAG “não teve a coragem de dizer na cara o que decidiu”.

O advogado de Bruno de Carvalho exige ainda que seja "passado um papel" que viabilize ou não a candidatura.