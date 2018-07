No terceiro e último dia do festival Super Bock Super Rock, uma das grandes atrações da noite é Benjamin Clementine. O cantor decidiu convidar a fadista Ana Moura para se juntar a ele numa atuação no Meo Arena.

Segundo o organizador do festival, Luís Montez, o cantor britânico conheceu Ana Moura quando esteve cá em Portugal no passado mês de março e decidiu convidá-la para este concerto, que decorre no dia 21 de julho.

Em 2017, Ana Moura já tinha sido convidada para estra no palcom com a banda de Prince: The New Power Generation.

Para além desta revelação, Montez disse à SIC que o público pode contar com mais surpresas durante o festival.

Benjamin Clemantine atua no último dia do festival, antes de Julian Casablancas and The Voindz, banda formada pelo vocalista dos The Strokes.